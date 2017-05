Popular non pode esperar á recuperación do mercado inmobiliario para sanear o seu balance, segundo Moody's

A axencia de cualificación crediticia Moody's entende que Banco Popular non dispón do tempo necesario para esperar a que a recuperación do sector inmobiliario en España impacte de forma positiva sobre a calidade dos activos inmobiliarios que dispón en carteira.

Sucursal do Banco Popular | Fonte: Europa Press

De feito, a calificadora de crédito considera que os problemas de solvencia de Popular obrigan a reducir de forma "acelerada" os activos non produtivos que lastran a súa carteira, sen poder beneficiarse completamente da reactivación do mercado inmobiliario.

"A recuperación do mercado inmobiliario é un factor positivo para os bancos que están máis expostos ao sector inmobiliario", comentou respecto diso a vicepresidenta adxunta e analista de Moody's, María Viñuela.

No entanto, Viñuela entende que a recuperación do mercado da vivenda irase materializando "ao longo do tempo", polo que reitera que Popular se atopa "baixo presión" para mellorar a súa solvencia e acelerar a redución de activos non produtivos nun prazo de tempo "máis curto".

A entidade presidida por Emilio Saracho, á que Moody's degradou o 'rating' ata 'B1' o pasado mes de abril, dispón de activos improductivos por importe de 37.000 millóns de euros --o 25% do total-- no seu balance, na súa maioría relacionados co sector inmobiliario, un dos principais aspectos que lle restan valor nunha posible operación corporativa.

O banco, que se atopa actualmente analizando todas as opcións estratéxicas ao seu alcance, dispón aínda de algo máis de dúas semanas para decidir se segue adiante co proceso de venda no que se atopa inmerso desde o pasado 16 de maio, dado que se fixou de prazo ata o 10 de xuño para adoptar unha decisión.

Polo momento, Popular non recibiu ningunha proposta concreta firme nin asumiu ningún compromiso, polo que non se descartaría por completo unha ampliación de capital, tal e como afirmou Saracho durante a última xunta de accionistas.

Entre as fortalezas de Popular que poderían atraer aos seus compradores atópanse a súa franquía e o seu negocio de pemes, no que a entidade é a primeira no sector cunha cota próxima ao 18%.