A Asociación de Médicos Interinos de Galicia (Asmig) emitiu este xoves un comunicado no que insta ao Sergas a "aclarar dunha vez por todas" e "canto antes" cal vai ser o futuro laboral dos médicos temporais e a súa prevista conversión en persoal interino.

Tras coñecer que a próxima OPE nacional "incluirá 7.670 sanitarios para Galicia", Asmig reclamou "que se clarifique se a OPE galega e a nacional vanse a solapar ou serán complementarias" e "que cronograma de transformación manexa a Xunta para todo o proceso".

Recursos Humanos do Sergas desestimou un recurso interposto polo portavoz de Asmig contra a Resolución de publicación das listas de selección temporal, ao entender que as puntuacións outorgadas polo baremo a algúns dos integrantes desas listaxes "poderían vulnerar os principios constitucionais de igualdade, mérito e capacidade no acceso ao emprego público".

O argumento principal do recurso consistía na asignación de 11 puntos pola mera posesión do Título MIR de Familia, a pesar de que estes sanitarios "non poden xustificar na maioría dos casos período algún de formación en servizos de atención primaria".

"A inconcreción e o rumbo errático de Recursos Humanos neste asunto de vital importancia está a sementar a inquietude e a incerteza nun colectivo xa suficientemente castigado pola tremenda taxa de precariedade imperante en Galicia, próxima ao 20%", denunciou a asociación.

Para Asmig, "a pinga que colmou o vaso" foi "o anuncio da posible limitación dos contratos de interinidade" a un máximo de tres anos. A aplicación deste correctivo "podería supor o despedimento de ata 4.500 persoas", que "serían expulsadas do sistema sanitario no caso de que non se estableza a obrigación de converter en estruturais todas esas prazas agora ocupadas irregularmente".