Vegalsa-Eroski incrementa a súa facturación un 4,6% en 2016 e aumenta o seu persoal en 330 traballadores

A compañía Vegalsa-Eroski pechou o exercicio 2016 cunhas vendas de 1.018 millóns de euros, o que supón un incremento da 4,6% fronte ao ano anterior, e un beneficio bruto de explotación (ebitda) do 4,65% sobre as vendas.

Segundo informou a través dun comunicado, a contribución da compañía ao gasto público ascendeu a 57,1 millóns de euros, dos cales 29,4 corresponden a cotizacións sociais e 27,7 a impostos e tributos. A achega da compañía ao PIB en Galicia é de 1,30%.

Durante o pasado ano, a entidade integrou catro Hipermercados Eroski (Noia, Ponteareas, Ribadeo e La Bañeza), transformándoos ao novo modelo comercial 'Eroski Contigo' baseado en "a excelencia da

atención ao cliente e o desenvolvemento das seccións de frescos, así como a aposta pola variedade local".

Ademais, a empresa inaugurou un Eroski/Center na Coruña, dous Autoservizos Familia na Coruña e en Vigo así como a ampliación do Cash Record Lugo e as aperturas de catro franquiciados situados en Galicia e Castela e León. O resultado de todo iso foi un investimento de 24,6 millóns de euros, seis millóns máis que en 2015, o que supón un incremento do 32,2%.

A compañía pechou 2016 cunha rede de tendas de 258 establecementos propios e franquiciados distribuídos nas súas insignias: Hipermercados Eroski (4), Eroski/Center (97), Autoservizos Familia (79) Cash Record (19), Eroski/City (33) e Aliprox (25), e un Economato.

PROVEDORES

O ano pasado cifráronse en 318 millóns de euros as adquisicións de Vegalsa-Eroski a provedores locais de Galicia, Asturias e Castela e León, que supoñen o 38% das compras de Vegalsa, cun incremento do 3,5% con respecto ao ano anterior.

No últimos cinco anos, Vegalsa-Eroski creou preto de 900 novos postos de traballo, 330 o pasado exercicio. O persoal actual está composto por 5.600 persoas.

Ademais, a compañía asinou 30 convenios con 28 asociacións e institucións públicas para a realización de programas de formación co obxectivo de inserir laboralmente a persoas con diferentes capacidades ou en risco de exclusión social.