O deputado de Relacións Institucionais e portavoz do grupo provincial socialista na Deputación de Lugo, Álvaro Santos, asegurou que, "de momento", está "entregado" á institución provincial e non pensa, "por tanto", en liderar aos socialistas da provincia.

Así se pronunciou despois de que o presidente da Deputación de Lugo, o socialista Darío Campos, asegurase este mércores que lle propuxo a Santos que se presente á Secretaría Provincial do PSOE lucense, actualmente en mans dunha xestora que preside o exsenador Luís Ángel Lago Lage.

"Non lle dixen nin que si, nin que non", dixo o portavoz provincial en referencia á proposta, aínda que aclarou que lle comunicou a Darío Campos que "non é o tempo de tomar esa decisión".

"Eu agradézolle enormemente o apoio e a confianza que mostra con esa visión sobre a miña persoa. A min, o que me toca agora é apoiar ao presidente da deputación para que, desde esta institución que gobernamos, podamos desenvolver un proxecto para a provincia que atenda ás persoas que non teñen traballo, ao sector primario ou ás persoas maiores", apostilou.

Álvaro Santos apelou, ademais, a que se descoñece cando se celebrará o "proceso congresual", emprazando para ese momento un pronunciamento sobre se opta ao liderado do PSOE na provincia ou non.