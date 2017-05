Piden máis profesionais no Hospital de Monforte para atender o incremento de pacientes maiores e dependentes

A sanidade galega segue no ollo do furacán. Novamente, e xa van varias veces, os distintos profesionais sanitarios pídenlle ao Sergas que atenda as súas peticións, sobre todo, para mellorar a situación dos pacientes e da atención sanitaria.

Hospital de Monforte | Fonte: xxilugo.sergas.es

Así, en Monforte, os profesionais sanitarios das plantas de Medicina Interna (Medicina Interna e Neumoloxía) e de Especialidades (Neuroloxía, Cardioloxía, M. Interna, Endocrinoloxía, Hematoloxía e Unidade de dor) remitíronlle un escrito á dirección do centro na que piden máis auxiliares de enfermaría para facer fronte ao incremento de pacientes maiores, con mobilidade reducida, o que incrementa o seu traballo.

A gran maioría dos pacientes destas plantas son enfermos con diversas patoloxías, dependentes para as actividades da vida diaria e incontinentes. “Debido ao envellecemento progresivo da poboación así como á creación de novos centros dirixidos a persoas dependentes dentro da área que abarca o hospital de Monforte o persoal vese desbordado ante o aumento da carga de traballo”, recolle o escrito. Ante esta situación, o persoal vese obrigado a priorizar tarefas ante a imposibilidade de realizar todas aquelas que lle corresponden.

“Debido á falla de persoal, unha das medidas que estamos a tomar é a de non levantar aos pacientes encamados pola mañá, isto aumenta o risco, e todas e todos somos coñecerdoras da aparición de ulceras por presión ou o retraso na súa recuperación”, indica.

Médicos interinos piden aclarar o futuro dos temporais

Por outra banda, a Asociación de Médicos Interinos de Galicia (Asmig) emitiu este xoves un comunicado no que insta ao Sergas a "aclarar dunha vez por todas" e "canto antes" cal vai ser o futuro laboral dos médicos temporais e a súa prevista conversión en persoal interino.

Tras coñecer que a próxima OPE nacional "incluirá 7.670 sanitarios para Galicia", Asmig reclamou "que se clarifique se a OPE galega e a nacional vanse a solapar ou serán complementarias" e "que cronograma de transformación manexa a Xunta para todo o proceso".

Recursos Humanos do Sergas desestimou un recurso interposto polo portavoz de Asmig contra a Resolución de publicación das listas de selección temporal, ao entender que as puntuacións outorgadas polo baremo a algúns dos integrantes desas listaxes "poderían vulnerar os principios constitucionais de igualdade, mérito e capacidade no acceso ao emprego público".

O argumento principal do recurso consistía na asignación de 11 puntos pola mera posesión do Título MIR de Familia, a pesar de que estes sanitarios "non poden xustificar na maioría dos casos período algún de formación en servizos de atención primaria".