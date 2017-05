A Consellería de Sanidade reiterou este xoves o seu "compromiso firme" de publicar a OPE de 2017, que implicaría "como mínimo máis de 800 prazas", e de negociar as súas categorías e cronograma na mesa sectorial de sanidade.

Así o comunicaron a Europa Press fontes da consellería despois de que a Asociación de Médicos Interinos de Galicia (Asmig) reclamase coñecer canto antes os datos desta OPE, así como o futuro dos traballadores temporais da sanidade galega.

O Sergas, apuntou Sanidade, "a diferenza doutros servizos de saúde", convocou desde o ano 2012 OPE anuais, "a pesar das limitacións da taxa de reposición imposta pola lexislación estatal".

Do mesmo xeito, hai un "compromiso en firme" de publicar a OPE de 2017, que implicaría "como mínimo máis de 800 prazas" e que "se podería duplicar unha vez que se publique a Lei de Orzamentos do Estado.

Este compromiso, apostilou, está reflectido no Plan de Estabilidade no Emprego, publicado no Diario Oficial de Galicia do pasado día 4 de maio e asinado polos sindicatos CEMS OMEGA, SATSE e CSIF.

As categorías a convocar e o cronograma da OPE, concluíu, serán negociadas na mesa sectorial de sanidade, nos termos que se recollen no propio Plan de Estabilidade, de tal maneira que no próximos tres anos póidase alcanzar unha taxa de temporalidade do 5%.