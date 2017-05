Ferido un operario cando reparaba o seu camión en Toques (A Coruña)

Un operario resultou ferido na mañá deste xoves tras ser salpicado con líquido refrixerante cando reparaba o seu camión en Toques (A Coruña)

Segundo a información do Centro de Atención a Emerxencias 112-Galicia, o suceso ocorreu sobre as 11,00 horas no quilómetro 16 da estrada que une Toques e Friol. O home trataba de reparar un manguito do camión cando lle saltou sobre o seu corpo líquido refrixerante.

Ata a zona desprazáronse axentes da Garda Civil de Tráfico, así como persoal sanitario do 061 para prestar asistencia á vítima.