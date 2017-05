Desaloxado un edificio de Vilagarcía de Arousa tras un escape de gas

Os equipos de emerxencias desaloxaron este xoves aos habitantes dun edificio de Vilagarcía de Arousa (Pontevedra) por mor dun escape de gas nunha das súas vivendas.

Os feitos tiveron lugar na rúa Alejandro Cerecedo ás 11,20 horas, cando o 112 recibiu o aviso do mesmo persoal da empresa subministradora do gas indicando que foran alertados por un forte cheiro a gas no patio do segundo piso.

Desde o CAE 112 Galicia pasaron aviso aos Bombeiros de Vilagarcía, á Policía Local e aos efectivos de Protección Civil. A fuga procedía dunhas bombonas de butano almacenadas nun patio interior do inmoble e, tras facer medicións, procedeuse a retiralas. Cando os resultados foron negativos, os inquilinos puideron volver ás súas casas.