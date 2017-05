O goberno de Lalín, paralizado temporalmente, por un acordo entre o PP e un “tránsfuga”

“É evidente que unha coalición entre PP e un tránsfuga botou abaixo os orzamentos”. Así de contundente se amosa o rexedor de Lalín, Rafael Cuíña, tras a imposibilidade de aprobar as contas municipais do vindeiro ano o que o obrigou a someterse a unha moción de confianza. E o certo é que para o alcalde lalinense o acordo entre os populares e o ex edil de Lecer, Xuventude, Mercados, Feiras e Relacións Veciñais, Juan José Cruz –agora no Grupo Mixto--, xa “ten consecuencias negativas” para os veciños

Rafael Cuíña.

“Agora teremos que ir a unha cuestión de confianza, tal e como fixo Xulio Ferreiro hai unhas semanas. Perderémola, pero dentro dun mes sairá adiante se antes non presentan unha moción de censura”, indica Cuíña en declaracións ao Galicia Confidencial. “Encantaríame que a presentaran para perdela, pero non o van facer”, ironiza.

Por iso critica este “paripé” político porque “os grandes prexudicados son os veciños”, e saca peito do seu goberno para denunciar ese acordo entre PP e o “tránsfuga”. “Cando entrei había 5,4 millóns de débeda e catro millóns en tesourería e agora hai seis de tesourería e 2,5 millóns de débeda e baixamos o IBI ao mínimo legal”, indica.

Cuíña insiste que non entende o acordo que, agora, mantén o PP con quen foi edil de Compromiso por Lalín. “Sobre todo, porque foi unha persoa que criticou duramente e mesmo denunciou a dirixentes do PP”, lembra. En todo caso, está convencido de que ese acordo tácito entre eles non vai a impedir que se siga gobernando.

“O resto do goberno somos un grupo de amigos no persoal e colaboradores no político. Non temos a mínima discusión e isto a pesar de que ía difícil gobernar un cuatripartito. Pero iso eu o chamo goberno de integración porque co PSOE, a Marea, e o BNG teño boas relación a nivel local e nacional”, afirma.

Ex concelleiro

O ex edil de de Compromiso por Lalín (CxL), Juan José Cruz García, comunicou hai un ano a súa decisión persoal de abandonar a disciplina deste grupo municipal e marchou ao Grupo Mixto. Unha decisión que supuxo deixar ao actual goberno cuatripartido sen a maioría absoluta que pasou a contar con dez edís, os mesmos que ten o partido da oposición, o PP.

Juan José Cruz argumentou que a súa marcha se debe a que, tras asignárselle responsabilidades nas áreas de Lecer, Xuventude, Mercados, Feiras e Relacións Veciñais, a repartición “apenas foi efectivo, posto que case non tiven capacidade, potestade e nin medios suficientes para poder traballar e para levar a cabo iniciativas”. “Esta situación, xunto con outros detalles relacionados ca complicada convivencia, foron provocando un gran desgaste que provoca incomodidade e unha perda de confianza”, indicou entón.