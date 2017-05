Detido en Vigo un home que atacou a outro cunha botella rota e lle seccionou un tendón da man

Axentes da Policía Nacional da Comisaría de Vigo detiveron a un veciño da cidade, de 29 anos de idade, como presunto autor dun delito de lesións, ao atacar a outro home cunha botella rota e seccionarle un tendón dunha man.

Segundo informaron fontes policiais, os feitos tiveron lugar na noite do mércores, cando o 091 recibiu o aviso de que se estaba producindo unha pelexa no exterior dun bar na rúa Travesía de Vigo.

Ata alí desprazáronse varias unidades de Seguridade Cidadá, que se atoparon cun home sangrando abundantemente por unha man. A vítima relatou que saíra do bar para interesarse polo estado dun mozo que se atopaba tendido no chan.

Cando se achegou, este colleu unha botella de cervexa que tiña preto, rompeuna e abalanzouse contra el, coa intención de agredirlle. Para protexerse, a vítima tapouse a cara coas mans, e recibiu un corte profundo nunha delas; a continuación produciuse un forcexeo no transcurso do cal tamén recibiu patadas e golpes.

Nese momento, outro cliente do bar acudiu na súa axuda, e tamén sufriu o ataque por parte do agresor que, ademais, causou importantes danos nun vehículo que se atopaba estacionado diante do local.

O suposto agresor mostrouse moi violento cos axentes que lle interrogaron e mesmo tentou atacar a outros clientes do bar, polo que foi inmobilizado e detido. Mentres, o home que sufriu o corte na man foi asistido por persoal do 061 e trasladado a un centro hospitalario.

O detido, quen carece de antecedentes policiais, foi trasladado a Comisaría e, xunto coas dilixencias practicadas, posto a disposición do xulgado de garda de Vigo.