Detidas tres persoas en Ourense acusadas de tráfico de drogas

A Policía Nacional detivo en Ourense a tres persoas, dous homes e unha muller, como presuntos autores dun delito de tráfico de drogas.

Foron efectivos da Unidade de Prevención e Reacción (UPR) da Brigada Seguridade Cidadá da Comisaría Provincial de Ourense os que observaron na rúa Júpiter a tres persoas sospeitosas a bordo dun vehículo.

Dúas destas persoas eran un matrimonio que é coñecido polos axentes por dedicarse á venda ao "menudeo" de sustancias estupefacientes. Por iso, procederon a darlle o alto ao citado vehículo e identificaron os ocupantes.

Ao saír do vehículo, a muller tirou baixo o coche un paquete que foi recuperado polos axentes e identificado como unha bolsa con cocaína. Á vista do contido da bolsa, a dotación policial procede á detención e cacheo do tres ocupantes do vehículo e ao seu posterior traslado a dependencias oficiais.

No cacheo que se realiza no lugar onde son interceptados, interviñéronselles catro teléfonos móbiles; unha tablet; unha bolsa que contiña, ao parecer, cocaína e que arroxou un peso de 67 gramos, así como 342 euros.