A vicepresidenta segunda do Parlamento de Galicia, a deputada de En Marea Eva Solla, reclamou "o mesmo raseiro para os deputados do Partido Popular que para os dos grupos da oposición", tras a expulsión da que foi obxecto este mércores o viceportavoz de En Marea, Antón Sánchez, durante un debate no Horreo sobre Venezuela.

Solla asegurou que a expulsión do seu compañeiro "deuse durante un debate" no que había "distintos puntos de vista" acerca de "como se estaba tratando un tema". Neste sentido, apuntou que se "chamou a atención" só aos representantes de En Marea e "non aos deputados do Partido Popular, que foi o que motivou a protesta nese momento".

Aínda que admitiu que depende da Presidencia a decisión de expulsar a alguén, Solla dixo que "non está de acordo, porque había outros deputados protestando". A deputada autonómica reclamou "un pouco máis de laxitud, porque hai debates que son máis acalorados que outros". "Partindo de que é complexo xestionalo, entendemos que se ten que aplicar o mesmo criterio para todos os grupos", resumiu.