A Xunta organiza unha xornada técnica sobre as vantaxes dos drons para aumentar a seguridade no traballo

A Consellería de Economía, a través do ISSGA, organiza este venres en Redondela (Pontevedra) a xornada técnica 'Innovación en prevención de riscos laborais. Drons e a súa aplicación en materia de seguridade e saúde laboral', na que se abordarán, entre outros aspectos, as vantaxes dos avións non tripulados para a prevención de riscos laborais.

A iniciativa, que terá lugar no centro do ISSGA de Pontevedra, ten por obxecto pór de manifesto a importancia das novas tecnoloxías, en particular, os drons, para incrementar a seguridade e saúde no traballo, expondo os usos e beneficios que estes achegan á prevención de riscos.

En concreto, abordaranse, entre outros aspectos, a descrición e clasificación dos drons, a normativa actual aplicable e a súa aplicación a tarefas como socorrismo e primeiros auxilios, inspeccións de seguridade, mantemento preventivo de liñas eléctricas ou supervisión de grandes obras e canteiras.

Na xornada participarán como relatores expertos pertencentes a empresas e organismos, que exporán os beneficios da aplicación dos drons nas súas compañías, como é o caso da Axencia Galega de Emerxencias (Axega), que utiliza estas novas tecnoloxías para servizos de emerxencias e primeiros auxilios; Gas natural Fenosa, para supervisar liñas eléctricas; e Cycasa, para a inspección das obras de infraestrutura pública e explotacións ao descuberto.