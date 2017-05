A subdelegada do Goberno en Pontevedra, Ana Ortiz, inaugurou este xoves a xornada informativa 'A ciberseguridade', enmarcada no Plan Director para a Convivencia e a Mellora da Seguridade nos Centros Educativos e as súas Contornas e que incidiu na "ameaza constante" que supón Internet para os mozos.

Na súa intervención, Ana Ortiz, lembrou que "a rede é unha ameaza constante para os mozos que se meten nela cuns coñecementos e unhas precaucións mínimas", polo que destacou o papel de todos os implicados en mellorar a ciberseguridade como "fundamental". "Sodes os intermediarios, os transmisores, os encargados de ensinar aos adolescentes o bo uso da rede", resumiu.

Ana Ortiz dixo que lle "consta" que as Forzas e Corpos de Seguridade do Estado "están a realizar un labor excelente nos centros educativos" para concienciar aos mozos sobre os riscos do uso de Internet.

Na xornada, impartida polo avogado especializado en Dereito Penal e delitos telemáticos Luis Jurado, e pola presidenta da Comisión de Peritaxes do Colexio de Enxeñeiros Informáticos de Galicia, Pilar Vila, abordáronse temáticas como exemplos de aplicacións maliciosas no móbil, como actuar ante ameazas en redes sociais, whatsapp ou software forense móbil, entre outras.

Na actividade participaron 80 persoas, entre as que había axentes da Garda Civil e da Policía Nacional, ademais de responsables das unidades de Violencia contra a Muller das Subdelegacións do Goberno.