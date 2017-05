O BNG trasladará de novo á Unión Europea os "incumprimentos" sobre o saneamento da Ría do Burgo, segundo manifestou a súa parlamentaria europea Ana Mirada nunha visita á zona xunto a edís da área coruñesa.

Foto Visita Dá Deputada Do Bng Non Parlamento Europeu Ana Mirnda Á Ría Do Burgo | Fonte: Europa Press

Nesta visita, os nacionalistas fixeron unha comprobación, mediante unha medición, dos lodos existentes na zona, remarcando que "presentan os mesmos niveis que a principios de 2013".

En declaracións aos medios, Ana Miranda denunciou a ausencia dun plan de saneamento integral e de dragado desta ría. "O Estado español para recortar ben que cumpre as directrices europeas, pero, para cumprir con políticas que xeran actividade económica, está desaparecido".

COMISIÓN DE PETICIÓNS

Por iso, anunciou que se dirixirán de novo á Comisión de Peticións para solicitar unha revisión do informe que esta elaborou no seu día, ademais de presentar iniciativas dirixidas á Comisión Europea, a través do Parlamento europeo, para que o Goberno informe "dos seus propios incumprimentos".

Miranda sinalou tamén que non descartan a posibilidade de presentar unha nova denuncia nas instancias europeas "pola inejecución dos acordos do informe de 2013". "É triste comprobar que non se realizou ningunha das actuacións que se instaban a facer", engadiu en alusión ao saneamento da ría.