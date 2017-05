O Instituto da Mocidade e o Festival O Marisquiño convocan o I Concurso de Grafiti NO HATE

O Festival O Marisquiño asinou un acordo co Instituto da Mocidade, INJUVE, e a Campaña NO HATE do Consello de Europa, coa colaboración de Montana Colors, no marco do cal se convoca o I Concurso de Grafiti NO HATE, dirixido a mozos creadores e artistas urbanos.

O prazo de inscrición para participar no certame abriuse este xoves (ata o 30 de xuño) e poderán participar mozos de toda España, presentando un esbozo inspirado na campaña NO HATE, que combate as mensaxes de odio nas redes sociais.

O xurado, composto por profesionais do mundo da arte, fará público o seu fallo na primeira semana de xullo, e o seis artistas gañadores poderán plasmar as súas ideas en murais de 3 por 2 metros na área de grafiti do Festival O Marisquiño, que se celebra en Vigo o próximo 12 de agosto.

Cada un dos gañadores recibirá un diploma e un premio de 400 euros. Ademais, durante o mes de setembro, os murais gañadores serán expostos na sede do INJUVE.

As obras e o formulario de inscrición deben remitirse a graffiti@omarisquino.com e as bases do concurso poden consultarse na páxina web do festival, www.omarisquino.com.