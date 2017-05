As Illas Cíes provocan unha nova guerra política entre o Concello de Vigo e a Xunta

Nova guerra entre a Xunta e o Concello de Vigo e, desta volta, a conta das Cíes. Semella que a candidatura na que Vigo leva traballando durante os últimos anos para declarar as Cíes como Patrimonio da Humanidade non é do agrado da Xunta que, acaba de presentar unha nova proposta incluíndo todo o territorio do parque nacional das Illas Atlánticas.

Imaxe aérea das Illas Cíes, na ría de Vigo | Fonte: TURGALICIA.

Unha situación que provocou xa a reacción do rexedor vigués. Abel Caballero instou este xoves á Xunta a apoiar a candidatura 'Cíes Patrimonio da Humanidade', xa que o proxecto do goberno galego para lograr ese recoñecemento (para todo o Parque das Illas Atlánticas) "morreu" no momento en que foi presentado, nun acto "político" e sen respaldo da sociedade.

Segundo subliñou, a documentación presentada ata agora pola Xunta para promover a designación do Parque Nacional como Patrimonio Ambiental da Humanidade é "pura burocracia, un papel". Na súa opinión, "cando se lanza unha candidatura así, o primeiro é a concienciación e o apoio social, a mobilización" en favor desa iniciativa, algo que Vigo conseguiu, segundo o rexedor, tras catro anos de "traballo brillante".

Por iso, Caballero reiterou que a candidatura de 'Cíes Patrimonio da Humanidade' seguirá adiante, e a Xunta terá que tramitala ante o Ministerio de Cultura porque "está fóra de toda dúbida que reúne os requisitos" para recibir ese recoñecemento da UNESCO.

“Menosprezar ás Cíes”

Así o manifestou o rexedor olívico nunha rolda de prensa, na que advertiu ao presidente galego, Núñez Feijóo, que non tolerará "que tente menosprezar" as illas Cíes. "Di que toca apontoar a proposta da Xunta para non facer o ridículo”. “O que si foi ridículo" foi o acto de presentación da candidatura do Parque Nacional Illas Atlánticas, con dous conselleiros, dúas directoras xerais e "o fantástico" delegado da Xunta, Ignacio López-Chaves. "Ese proxecto morreu no momento en que foi presentado", sentenciou, e reclamou á administración autonómica que se some á candidatura de Vigo "e cumpra a súa palabra de apoiala".

Caballero presentando o seu proxecto sobre as Cíes

Caballero reiterou que o goberno galego preparou a súa proposta "en catro meses", de forma "clandestina" e "ás agachadas", coa única finalidade de "rebentar" a iniciativa do Concello de Vigo. O alcalde de Vigo interpretou a presentación desa iniciativa e as palabras do presidente da Xunta como un "ataque" ás Illas Cíes, e constatou que Feijóo "non quere que Abel Caballero, que é o alcalde das Cíes, sexa o alcalde de Vigo que ten o Patrimonio da Humanidade".