Lídia Senra solidarízase cos convocantes dunha charla sobre Venezuela que foi suspendida en Marín (Pontevedra)

A eurodeputada galega Lídia Senra (AGEe), integrada no Grupo Confederal da Esquerda Unitaria Europea/Esquerda Verde Nórdica trasladou este xoves a súa solidariedade coas asociacións convocantes dunha charla coloquio sobre a situación actual de Venezuela, que foi suspendida.

Convocada por Mar de Lumes-Comité de Solidariedade Internacionalista e Agabo-Asociación Galego-Bolivariana Hugo Chávez, a charla íase a celebrar este xoves pola tarde no Museo Manuel Torres de Marín e estaba previsto que participasen a cónsul xeral do Goberno bolivariano en Vigo, Mónica Sánchez Morles, entre outros convidados.

Con todo, o acto foi suspendido polas organizacións convocantes "ante a imposibilidade de garantir a integridade física e moral do público e dos invitados", despois de recibir "ameazas" por parte de grupos de residentes venezolanos en Galicia e despois de que a Subdelegación do Goberno de Pontevedra autorizase unha concentración pública destes grupos "no mesmo lugar e á mesma hora que a charla que estaba previamente convocada".

Senra condena nun comunicado a "irresponsabilidade" e "a dobre vara de medir" da Subdelegación do Goberno de Pontevedra, lembrando que o fin de semana pasado a mesma Subdelegación "prohibiu unha concentración veciñal pacífica prevista na Estrada coincidindo coa Festa do Salmón, para denunciar a contaminación do río Ulla por culpa do mal funcionamento da depuradora".

"Entendemos que esta autorización é unha toma de posición clara para obstaculizar a convocatoria da charla e impedir que o público interesado poida coñecer e debater sobre o que está a suceder realmente en Venezuela", lamenta a eurodeputada.