Rural.- Pontón (BNG) visita a Ribeira Sacra e pide axudas directas para os viticultores afectados por xeadas

A portavoz nacional do BNG, Ana Pontón, visitou este xoves a Ribeira Sacra, onde anunciou que pedirá a comparecencia da conselleira de Medio Rural, Ángeles Vázquez, para que explique as medidas da Xunta en relación cos danos causados polas xeadas no sector vitivinícola.

Do mesmo xeito, avanzou que o BNG volverá levar ao Parlamento a solicitude de axudas directas para os produtores afectados.

"Non é de recibo que a máxima responsable das políticas de agricultura do Goberno se despache dicindo simplemente que o que é asegurable non é subvencionable; ademais dunha falta de respecto co sector, convén lembrarlle que en campaña electoral o PP si puxo en marcha axudas", criticou Pontón.

Nunha xornada de traballo en varios concellos da Ribeira Sacra, que iniciou na Pobra do Brollón, Pontón sinalou que ao BNG "non lle vale" que a Xunta quede en refinanciar créditos, ao entender que se "alimenta o negocio da banca", pero sen "solucionar o problema dos produtores".

POLÍTICA SOCIAL E CONCERTO ECONÓMICO

Na visita institucional á Pobra, Pontón aplaudiu a política social do goberno local, que lidera o nacionalista José Luís Maceda e que "mellora a calidade de vida" dunha sociedade envellecida.

Xa en Monforte, reivindicou que o concerto económico que defende o BNG para financiarse achegaría a este concello "uns recursos adicionais de 950.000 euros".