Saúdos e encontros con rivais políticos no paseo de Feijóo nas festas da Ascensión, en Santiago

Aínda que neste ano non coincide con campaña electoral, o presidente da Xunta e líder do PPdeG, Alberto Núñez Feijóo, decidiu este xoves manter a 'tradición' de dar un paseo por Santiago cos seus compañeiros de Santiago de Compostela con motivo das festas da Ascensión.

Feijóo e Hernández cos socialistas Paco Reyes e Sánchez Bugallo | Fonte: Europa Press

O paseo discorreu entre saúdos a Feijóo, acompañado polo portavoz local dos populares, Agustín Hernández, e a deputada Paula Prado, entre outros dirixentes composteláns, a veciños e turistas que se atopan na capital galega.

Así, o presidente tivo a oportunidade de coñecer a unha "fan" de Cantabria e de saudar a varios bebés e aos seus pais de camiño ás 'casetas do polbo' onde tiña sitio reservado co equipo popular. Polo camiño, mesmo se atreveu a probar sorte lanzando dardos nun posto.

Tamén houbo oco para os encontros con rivais políticos, en concreto co portavoz local do PSOE, Paco Reyes, e o exalcalde da capital galega, do mesma cor política, Xosé Sánchez Bugallo, co que Feijóo mantivo un breve pero animada conversación.

"TRAE A TREBOADA"

Logrou chegar ás casetas do polbo xusto antes de que se desatase unha treboada en Santiago, pero o ceo xa ameazaba e isto non pasou desapercibido para algunha comensal que afeou "ao señor Feijóo", en ton de broma, que traía "a treboada".

Entre saúdos e, previo pousado con polbo para os medios, Feijóo sentou cos dirixentes locais do PP. A casualidade volveu situar na mesa máis próxima a Bugallo e parte dos socialistas composteláns, que tamén se apuntaron a gozar do polbo con motivo da Ascensión.