Rajoy anuncia unha nova poxa de renovables por 3.000 MW

O presidente do Goberno, Mariano Rajoy, anunciou que este mesmo xoves iniciou os trámites para lanzar unha nova poxa de enerxías renovables por 3.000 megavatios (MW) no marco da requirida transición enerxética para loitar contra o cambio climático, ao que definiu como "a gran batalla".

Rajoy realizou este anuncio no marco da inauguración das Xornadas de debate 'España, xuntos polo clima', nas que durante dous días daranse cita os grupos políticos, científicos, empresas, ONG e outros actores interesados para sentar as bases da futura lei de cambio climático e transición enerxética.

Esta nova poxa 'verde', a terceira tras a do ano pasado na que se adxudicaron 700 MW (500 MW eólicos e 200 MW de biomasa) e a recente por 3.000 MW, levarase a cabo antes do verán e poderán participar instalacións de tecnoloxía eólica e fotovoltaica en concorrencia competitiva, de tal maneira que resulten adxudicadas aquelas máis eficientes en custos, informou o Ministerio de Energía.

A EÓLICA E A FOTOVOLTAICA, UNHA MAIOR CAPACIDADE PARA COMPETIR

A este respecto, o borrador do real decreto para esta nova poxa sinala que, á vista do resultado da anterior, a eólica e a fotovoltaica demostraron unha maior capacidade para competir coas tecnoloxías convencionais no mercado, "e iso non só en prezo, senón tamén por razón de alto volume de potencia ofertada".

Igualmente, subliña que se advirte, en función das ofertas presentadas, que existe un importante volume de potencia eólica e fotovoltaica que, "non tendo chegado a ser adxudicataria, é susceptible de porse en funcionamento co aseguramiento dun marco retributivo que outorga un nivel de protección mínimo, pero suficiente para facilitar o financiamento dos proxectos".

O presidente do Goberno referiuse a a poxa de 3.000 MW renovables xa celebrada, que supón un aumento do 10% respecto da xeración renovable anterior, e destacou que isto se fixo "sen custo engadido para o consumidor".

Rajoy valorou que a poxa suscitou "un gran interese" e que España debe seguir por esa vía. Neste contexto, dixo que "unha mirada obxectiva basta para comprender o impacto extraordinario do fenómeno" e no marco das medidas para afrontalo considera necesaria unha transición enerxética para descarbonizar a economía así como unha profunda transformación no modo de producir e de consumir.

O pasado 17 de maio, o Goberno xa adxudicou outros 3.000 MW de potencia 'verde', dos cales 2.979 MW, o 99,3% do total foi a parar á eólica, ao ser a tecnoloxía que máis enerxía produce por unidade de potencia instalada; 1 MW á fotovoltaica, o 0,03%; e 20MW ao resto de tecnoloxías, o 0,66%.

Nesta poxa, as solicitudes presentadas superaron en máis de tres veces a potencia adxudicada e os adxudicatarios ofreceron o máximo desconto permitido. Isto supón que os proxectos adxudicados levarán a cabo sen necesidade de primas adicionais aos ingresos que obteñen polo mercado, no escenario de prezos medios de referencia.

FORESTALIA, GAS NATURAL FENOSA, ENDESA E GAMESA, OS VENCEDORES

O Grupo Forestalia, Gas Natural Fenosa, Enel Green Power España, a filial 'verde' de Endesa, e Gamesa foron os grandes vencedores da poxa ao adxudicarse máis de 2.600 MW.

Forestalia volveu dar a sorpresa, como ocorreu xa na poxa do ano pasado, ao adxudicarse o maior paquete na poxa, con 1.200 megavatios (MW), o 40% do total.

Pola súa banda, Gas Natural Fenosa adxudicouse 667 MW, mentres que Enel Green Power España fíxose cunha partida de 540 MW e Siemens Gamesa con 206 MW.

Outros grupos máis pequenos, como Norvento, que gañou 128 MW, e o grupo aragonés Brial, que se fixo con 237 MW, completaron practicamente o total dos 3.000 MW renovables lanzados.

Esta nova potencia renovable que se poxou deberá estar en funcionamento antes de 2020. Para iso, introducíronse mecanismos e avais para garantir que leven a cabo os proxectos adxudicados.