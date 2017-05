Detido un home na Coruña tras roubar nun establecemento cun machete

Axentes do Corpo Nacional de Policía detiveron na Coruña a un home cando acababa de roubar nun establecemento cun machete de grandes dimensións, segundo informa a Xefatura Superior de Policía de Galicia.

Os feitos ocorreron sobre as 00,30 horas do día 12 de maio no momento en que unha traballadora estaba a se cambiar, tras finalizar a súa xornada laboral, no almacén dun establecemento comercial situado na zona de Matogrande.

Nese momento escoitou que se abría a porta e viu que entraba un home coa cara tapada, un gorro na cabeza e un machete de grandes dimensións na man. Tras dirixirse a ela, díxolle que era un atraco, que se tirase ao chan e lle dése o diñeiro e todos os efectos de valor.

FORCEJEO CUNHA EMPREGADA

Outra traballadora que tamén estaba no almacén escoitou os ruídos e acudiu en axuda da súa compañeira. O asaltante díxolle que lle entregase o diñeiro e se tirase tamén ao chan, ameazándoa co coitelo no alto. Esta última traballadora negouse a obedecer, comezando un pequeno enfrontamento entre ambos.

Finalmente, o atracador colleu unhas moedas que había nun dos abrigos e deuse á fuga. Pouco despois, o asaltante foi detido. Trátase dun home natural da Coruña, de 36 anos e con antecedentes por delitos contra o patrimonio. Tras pasar a disposición xudicial, decretouse o seu ingreso en prisión preventiva.