En Marea e BNG piden a Ángeles Vázquez que explique no Parlamento as medidas polos danos das xeadas

En Marea solicitou, xunto co grupo do BNG, a comparecencia urxente en Pleno do Parlamento da conselleira do Medio Rural, Ángeles Vázquez, para que dea conta das actuacións que pensou levar a cabo o seu departamento en relación cos danos ocasionados no sector vitivinícola a consecuencia das últimas xeadas.

O tecido produtivo relacionado coa uva e os viños do catro Denominacións de Orixe da provincia de Ourense abarcan preto de 5.618 hectáreas de terreo, alcanzan a 10.300 produtores, máis de 270 adegas e 48 Concellos, lembraron os grupos.

"Estamos a falar dun sector que deixa, aproximadamente, máis de 88 millóns de euros na provincia de Ourense e Lugo, provincias por certo, que a día de hoxe ocupan a cola no conxunto da Galicia e do Estado español no que a indicadores socioeconómicos refírese", destacou o deputado de En Marea Davide Rodríguez.

As medidas que se esixen son "indispensables para un sector estratéxico para as provincias de Lugo e Ourense", como é o vitícola, co obxectivo de evitar a súa "paralización".

En Marea e BNG entenden que a Xunta de Galicia ten que instar o Goberno central a que declare zona de emerxencia esta área, déanse axudas directas e se condonen das cotas á Seguridade Social dos profesionais afectados, entre outras cuestións.