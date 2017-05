Valentín García entrega os premios do Certame Letras Galegas convocado por Fapa Ferrolterra

O secretario xeral de Política Lingüística, Valentín García, entregou este xoves, no CPR Plurilingüe Sagrado Corazón Nais Mercedarias e no CPR Plurilingüe Cristo Rei, os premios do Certame Letras Galegas convocado pola Federación de Pais e Nais de Colexios Concertados de Ferrol e comarca (FAPA Ferrolterra).

Durante o acto, Valentín García instou ao alumnado a "escribir en galego todos os días do ano", a ler neste idioma e a "animarse e animar aos compañeiros a falalo".

O secretario xeral tamén tivo palabras para os pais e nais, a quen felicitou por esta iniciativa e pediu que entendan a importancia que ten para a educación dos nenos e o futuro da lingua "transmitir o galego envolto no afecto da familia".

O Certame Letras Galegas 2017, convocado por FAPA Ferrolterra co apoio da Secretaría Xeral de Política Lingüística, celebrouse nos CPR Tirso de Molina, Plurilingüe La Salle, Plurilingüe Cristo Rei, San Rosendo, Belén, Ludy, Compañía de María, Plurilingüe Jesús Mestre, Loyola Mugardos e Plurilingüe Jorge Juan, ademais do Colexio Plurilingüe Sagrado Corazón Nais Mercedarias. En total, implicou a 11 colexios e case 5.000 alumnos con idades comprendidas entre os 3 e os 16 anos.