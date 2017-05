A Xunta pon en valor a biodiversidade e a riqueza do Parque Natural Serra da Enciña da Lastra

A delegada territorial da Xunta en Ourense, Marisol Díaz Mouteira, destacou este xoves o potencial da biodiversidade e riqueza do parque natural ourensán da Serra da Enciña da Lastra.

Serra dá Enciña dá Lastra | Fonte: Europa Press

Díaz Mouteira visitou o Centro de Interpretación-Centro de visitantes, na localidade de Biobra, e percorreu este enclave con motivo da conmemoración do Día Europeo dos Parques Naturais.

A delegada, xunto cun grupo de escolares do CEIP San Martiño de Vilariño de Conso, participou na ruta interpretada das Dúas Vertentes-Pena Falcueira para coñecer os principais valores naturais e as especies de fauna e flora protexidas existentes neste enclave.

A Consellería de Medio Ambiente está a levar a cabo diversas actuacións co fin de potenciar os valores do seis parques naturais da Comunidade a nivel natural, ambiental, paisaxístico e de biodiversidade, xa que "teñen un enorme potencial económico, turístico e social, polo que hai que aproveitar os seus recursos e potencialidades, dentro do compromiso coa sustentabilidade", dixo Marisol Díaz.

A Serra da Enciña da Lastra é o parque máis pequeno do tres emprazados na provincia de Ourense. Ocupa máis de 3.150 hectáreas con 45 quilómetros de carreiros repartidos en 10 rutas. No sitúase o principal macizo calcáreo de Galicia, que implica o sustento dunha biodiversidade excepcional, tanto de tipos de hábitats e formacións vexetais como de especies de flora e fauna.