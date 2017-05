A deputada no Congreso e secretaria de Organización do PSOE de Granada, Elvira Ramón, esixiu ao ministro de Fomento, Íñigo de la Serna, que aclare "dunha vez por todas" a data definitiva para a conclusión das obras do AVE. Entre os seus argumentos, advertiu da "fuga de millóns a provincias de Galicia e País Vasco para impulsar esta infraestrutura".

Tras a aprobación das emendas parciais aos Orzamentos Xerais do Estado para 2017 na Comisión de Orzamentos do Congreso este xoves, Elvira Ramón indicou nunha nota de prensa que, ao seu xuízo, pode haber un novo adiamento para a chegada da Alta Velocidade a Granada en 2019. "Non cremos que esta data sexa a de finalización do pago de obra senón a de finalización de obra", subliñou Ramón sobre o contido destas emendas.

A dirixente socialista asegurou que "cada día suma unha nova dúbida que nos fai pór en corentena a data de finalización do AVE" que "o Goberno aprazou e pospuxo tantas veces".

"FUGA DE MILLÓNS" A GALICIA

A iso hai que sumar, denunciou, "o escaso nivel de execución do proxecto, as baixas partidas orzamentarias destinadas a Granada así como a fuga de millóns a outras provincias de Galicia e País Vasco para impulsar esta infraestrutura".

"A suma de todos estes despropósitos e as continuas mentiras do PP sobre a finalización da obra fannos pensar seriamente que o AVE non chegará a Granada o ano que vén", reiterou Elvira Ramón.

"É intolerable que Granada teña que aguantar un novo revés do Goberno de España respecto dun proxecto que desde fai un lustro castigou de maneira permanente", expuxo Ramón quen remarcou que, "en lugar de apostar por unha variante en Loja con dobre vía e de ancho internacional, Rajoy elixiu unha remodelación superficial da vía actual que se prolongou excesivamente no tempo".