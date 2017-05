Galicia rexistra máis de 2.000 raios nunhas horas

Galicia rexistrou máis de 2.000 raios nunha xornada marcada polas treboadas e o aumento da inestabilidade.

Mapa da actividade eléctrica | Fonte: Europa Press

Meteogalicia informou no seu perfil de 'Twitter' da actividade eléctrica deste xoves, ademais de concretar que o aviso amarelo por treboadas incumbe á franxa entre as 12,00 e as 21,00 horas tanto para hoxe como deste venres.

Así, ata as 21 horas deste xoves, o centro meteorolóxico advirte de choivas acompañadas de treboada e sarabia, que poderían ser localmente fortes, en toda a provincia de Ourense; o centro, o sur e a montaña de Lugo, así como o interior de Pontevedra.

Para este venres, mantense a previsión de inestabilidade atmosférica e as altas temperaturas que viviu Galicia nas últimas horas, que xa baixaron, experimentarán un descenso aínda máis acusado.