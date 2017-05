Un choque en Rande deixa ferido o condutor dun vehículo que estaba detido por unha avaría e provoca retencións

O condutor dun vehículo resultou ferido este xoves nun accidente de tráfico na AP-9, na Ponte de Rande, á altura de Moaña (Pontevedra). Segundo informou o 112, outro turismo impactou contra o seu, que estaba detido e humeando no medio da ponte.

O sinistro provocou retencións de tráfico e foron varias as persoas que contactaron co 112 Galicia para alertar primeiro de que había un vehículo parado e, despois, do choque.

A primeira delas chamou á central de emerxencias ás 17,40 horas desta tarde, uns instantes antes de que se producise a colisión, para alertar de que había un vehículo detido na AP-9 que botaba moito fume.

Minutos despois, outra persoa alertaba do choque entre os vehículos e solicitaba unha ambulancia para a persoa ferida.

Todos estes datos foron postos en coñecemento do 061 e dos Bombeiros do Morrazo. Tamén se alertou á Garda Civil de Tráfico e aos responsables do mantemento da Autoestrada do Atlántico.