A Real Filharmonía de Galicia súmase ás Festas da Ascensión cun concerto gratuíto na Quintana

A Real Filharmonía de Galicia sumarase esta semana á celebración das Festas da Ascensión en Santiago cun concerto gratuíto na Praza da Quintana.

Real Filharmonía de Galicia na Quintana | Fonte: Europa Press

En concreto, segundo informou a entidade, este concerto terá lugar o venres, a partir das 20,00 horas, e levará a batuta o aclamado mestre londiniense Jonathan Webb, que esta tempada se estreou como principal director convidado da orquestra compostelá.

O concerto comezará coa estrea en España da Suite sinfónica 'Galaica', do compositor compostelán Luís Taibo García. A obra, da que se conmemora o primeiro centenario da súa composición, foi recuperada polos musicólogos Beatriz e Alberto Cancela dentro do proxecto 'Descubrindo nosas músicas'.

Ademais, concluirá coa obra 'Scheherezade', de Rimski-Kórsakov (1844-1908), inspirada en 'As mil e unhas noites', unha recompilación de contos árabes do Oriente Medio medieval. É a partitura máis importante e popular do compositor ruso.