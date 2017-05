A calor e as treboadas pon en risco a unha decena provincias da metade norte peninsular, entre elas as galegas

A calor e as treboadas porán este venres en risco a un total de dez provincias da metade norte peninsular, entre elas o catro galegas, nunha xornada na que se prevén chuvascos ou treboadas localmente fortes e ocasionalmente acompañadas de sarabia no cuadrante noroeste peninsular, con temperaturas diúrnas significativamente altas en ambas as mesetas e interior nordeste peninsular.

Anubrado, nubes, treboada | Fonte: Europa Press

Segundo a predición da Axencia Estatal de Meteoroloxía (AEMET), Zaragoza estará en risco amarelo por calor, mentres que León, Palencia, Zamora, A Coruña, Lugo, Ourense, Pontevedra, Cantabria e Asturias estarán en risco por treboadas.

Este venres, haberá un aumento da nebulosidade durante o día no cuadrante noroeste peninsular e Sistemas Central e Ibérico, con chuvascos ou treboadas, que poderían ir acompañadas de sarabia e ser localmente fortes, especialmente no interior de Galicia, do Cantábrico e no norte de Castela e León, zonas nas que non se descarta que puntualmente alcancen intensidade moi forte.

Tamén poderían afectar, de forma mais débil e dispersa e con menor probabilidade canto mais ao sur e ao leste, ao norte de Estremadura, Meseta Sur, serras orientais de Andalucía, Navarra, Aragón e resto do Pirineo.

Haberá intervalos nubrados nas illas Canarias de máis relevo, con posibles choivas, débiles en xeral, máis probables na Palma. Ceos pouco nubrados ou con intervalos de nubes altas no resto do país.

As temperaturas diúrnas irán en descenso no oeste e noroeste peninsular, Cataluña e Baleares, aínda que alcanzarán valores por encima do normal en ambas as mesetas e interior nordeste peninsular, podendo superar localmente os 36 graos no val do Ebro. En canto ás nocturnas, experimentarán un ascenso na metade oriental da Península, con poucos cambios no resto.

O vento será de compoñente norte en Canarias, do oeste no litoral cantábrico e Estreito, de compoñente leste na metade oriental peninsular e de compoñente sur na meseta norte, con refachos fortes en zonas de treboada e frouxo no resto.