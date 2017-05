Asisten a un home afectado por unha fuga de gas nunha bombona en Cangas (Pontevedra)

Un home foi trasladado ao momento de Atención Continuada (PAC) de Cangas (Pontevedra) despois de resultar afectado ao producirse un escape de gas nunha bombona.

Segundo informou o 112 Galicia, unha explosión alertou aos propietarios que, segundo indicaron os bombeiros, debeuse a unha fuga de gas dunha bombona que había no interior da vivenda, na Avenida de Ourense, fronte ao cuartel da Guardia Civil.

Aínda que a explosión non chegou a provocar lume, si afectou á cociña e a outras estancias da casa, romperon algunhas das xanelas e un fregadero, que alagou boa parte do inmoble, segundo sinalou o servizo de emerxencias.

Sobre as 22,30 horas do xoves axentes da Policía Local informaron ao 112 Galicia do sucedido, tras o que se puxeron os feitos en coñecemento de Urxencias Sanitarias e da Guardia Civil, que xa tiñan constancia.

Tamén se informou aos Bombeiros do Morrazo e aos de Vigo. Ademais, un técnico da empresa subministradora do gas se personó no domicilio despois de ser requirida a súa intervención polo 112 Galicia.

Pasados uns minutos das 23,00 horas do xoves deron por finalizado o incidente e confirmaron o traslado do propietario. En concreto, unha ambulancia asistencial levou ao home afectado, de 55 anos, á PAC, onde recibiu o alta tras ser asistido.