Carballo será elixido presidente do PP local de Lugo tras recoller máis de 400 avais

O candidato do PP a presidir a directiva local do partido en Lugo, Ramón Carballo, fixo un balance "positivo" da campaña "interna" iniciada o 5 de maio para a recollida de avais á súa candidatura, antes do congreso que se celebrará este venres.

Carballo será elixido tras recoller máis de 400 avais e no seu equipo estarán os concelleiros Enrique Rozas e Mari Teijeiro, quen serán elixidos vicepresidente e secretaria xeral, respectivamente.

Nunha rolda de prensa na sede do partido celebrada na pasada xornada, Carballo sinalou que se reuniu con máis de 700 afiliados nos encontros que celebrou este tres semanas nos barrios da cidade e na zona rural.

"Empeza un novo camiño no que espero cumprir o novo obxectivo, cun proxecto activo, unido e transformador para que o PP siga crecendo porque somos o único partido que se preocupa por Lugo", afirmou.

Carballo avanza que non vai vender "fume" porque os populares se dotarán de "un proxecto claro". A nova etapa afróntaa "con moita ilusión" e o reto de "fortalecer o partido nos próximos meses".