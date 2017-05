Un incendio causado por un raio provoca danos no tellado dunha casa en Redondela (Pontevedra), pero non houbo feridos

Un incendio posiblemente provocado por un raio, debido ao que ardeu o illamento do falso teito, causou na madrugada deste venres danos no tellado dunha casa no municipio de Redondela (Pontevedra), pero non houbo feridos.

Segundo informou o 112 Galicia, os feitos ocorreron sobre as 6,30 horas deste venres na parroquia de Cabeiro. Foron varios particulares os que alertaron ao 112 Galicia e, en concreto, a propietaria da vivenda indicou que ardía o tellado da súa casa debido á caída dun raio.

Tamén outro particular informou ao CAE 112 de que vía un resplandor desde o seu domicilio, en Trasmañó e relatou que escoitara "un estrondo" e pensaba que ardía unha casa, segundo sinalan as mesmas fontes.

Por iso, o persoal do Centro de Atención ás Emerxencias 112 Galicia puxo a situación en coñecemento dos Bombeiros de Vigo, Policía Nacional, Policía Local e Protección Civil, así como aos Bombeiros do Porriño.

Aínda que se descoñecen as causas do incendio todo parece apuntar que, debido ás condicións climatolóxicas, un raio provocou o lume, segundo apunta o 112.

LUME EN VEHÍCULO

Por outra banda, un turismo ardeu por completo en Gondomar debido a un incendio na parroquia de Chaín, no lugar da Mourisca. Foi un particular o que avisou ao 112 Galicia ás 6,10 horas e indicou no seu relato que cría que un raio provocara o lume.

Por parte do CAE 112 Galicia informouse do ocorrido ao GES de Val Miñor e aos Bombeiros de Vigo. Finalmente, os servizos de emerxencias sufocaron o lume.