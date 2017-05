Gustavo Dudamel visitará Galicia da man de Abanca e dirixirá un concerto na Praza do Obradoiro

O director Gustavo Dudamel estará o próximo mes de xullo en Galicia para participar, da man de Abanca, na segunda edición do programa 'Palabras para Galicia', dentro do que ofrecerá un concerto na compostelá Praza do Obradoiro.

Gustavo Dudamel | Fonte: Europa Press

Segundo informou a entidade, o director artístico e musical da Filarmónica de Los Ángeles e director da Orquestra Simón Bolívar de Venezuela, visitará a Comunidade os días 5, 6 e 7 de xullo.

'Palabras para Galicia' é unha iniciativa enmarcada dentro do compromiso estratéxico da entidade financeira galega co fomento do emprendemento e coa súa contribución á creación dun futuro para a mocidade galega. Así mesmo, a súa segunda edición servirá para celebrar o 300 aniversario do nacemento do Banco Etcheverría, a entidade decana da banca española, integrada en Abanca desde 2014.

O momento central da visita do director venezolano a Galicia será a noite do venres 7 de xullo, co concerto da 9ª Sinfonía de Beethoven que Gustavo Dudamel dirixirá na Praza do Obradoiro.

No concerto participará a Orquestra Sinfónica de Galicia, músicos da Real Filharmonía, o Orfeón Donostiarra, a soprano Marta Matheu, a mezzo-soprano Lida Vinyes Curtis, o tenor Marc Salga e o barítono Joan Martín-Royo.

O concerto terá carácter gratuíto e aforamento limitado, polo que será necesario confirmar asistencia a partir dunha data e a través dun teléfono que Abanca dará a coñecer no transcurso dos próximos días. O concerto tamén poderá ser seguido vía streaming nas sedes que Abanca e Afundación teñen nas principais cidades de Galicia e León.

ENCONTRO CON ESCOLARES

Durante a súa visita, Gustavo Dudamel terá ocasión de coñecer aos nenos que forman parte da orquestra Abanca ReSuena tamén manterá un encontro con escolares galegos aos que transmitirá a importancia da música para conseguir unha sociedade máis xusta e como alicerce na educación.

Gustavo Dudamel recolle así a testemuña de Kailash Satyarthi, primeiro invitado de Palabras para Galicia, que defendeu durante a súa estancia en terras galegas a importancia de escoitar e apoiar os nenos e mozos galegos e a necesidade de avanzar na construción dunha sociedade máis responsable.