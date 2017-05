Interceptado un condutor en Pontevedra que se incorporaba á AP-9 coas rodas do vehículo picadas

Unha dotación do Destacamento de Tráfico da Guardia Civil de Pontevedra interceptou o xoves en Poio a un condutor cando pretendía incorporarse á autoestrada AP-9 coas rodas do coche picadas.

A Garda Civil intercepta un condutor en Pontevedra con rodas picadas. | Fonte: Europa Press

Segundo informa o Instituto Armado, os feitos sucederon ás 14,00 horas do xoves no acceso á AP-9, sentido Vigo, á altura da rotonda do parque de Bombeiros, próximo á Comandancia da Guardia Civil.

Unha patrulla do Destacamento de Tráfico de Pontevedra, que regresaba de servizo, decatouse de que un vehículo, que estaba a acceder á autoestrada, "circulaba dunha forma moi estraña e con moitas dificultades para avanzar na marcha", segundo explican as mesmas fontes.

Ao interceptar o turismo comprobaron que tiña as rodas picadas e levaba a defensa dianteira totalmente descolgada e rozando o pavimento.

Ao mesmo tempo, decatáronse de que o condutor, de 62 anos, veciño de Pontevedra, mostrábase "totalmente desorientado e non era consciente nin das dificultades que tiña para circular co vehículo nesas condicións e moito menos da gravidade da situación que podía xerar se consegue incorporarse á autoestrada".

Para solucionar o incidente foi necesario o servizo dun guindastre que retirou o vehículo da vía e o apoio dunha ambulancia que se fixo cargo do condutor.

GOLPE

Posteriormente, segundo apunta a Benemérita, púidose saber que, momentos antes, esta persoa non se decatou de que golpeara un coche que estaba estacionado na Porteliña (Poio) e continuou a marcha, cunha velocidade "moi moderada", en dirección a Pontevedra, "sen ser consciente nin do estado do vehículo, nin ser capaz de interpretar os sinais de aviso que lle daban os demais usuarios, ata que foi interceptado pola Guardia Civil".

O Subsector de Tráfico da Guardia Civil de Pontevedra resalta que "é moi importante alertar a través do número de teléfono 112 ou o 062" cando se atope un caso similar. E ás persoas que se atopen neste tipo de situacións lémbralles que "o que deben facer é deter o seu vehículo no lugar menos perigoso para a circulación e polo inmediatamente en coñecemento dos teléfonos anteriores para proceder ao seu auxilio en evitación de calquera accidente".