A Policía investiga un suposto caso de tráfico de armas e drogas e busca a dúas persoas

A Policía Nacional busca a dúas persoas no marco dunha investigación sobre suposto tráfico de armas e drogas tras interceptar varias armas nun vehículo no que fuxiu unha persoa despois de subtraer o bolso a unha muller na rúa en Lugo polo método do tirón.

Así o informaron a Europa Press fontes próximas á investigación, que explicaron que se emitiu unha orde de procura para dúas persoas tras ser detida a propietaria do vehículo no que fuxiu o ladrón do bolso.

De feito, segundo indican as mesmas fontes, o operativo iniciouse tras o tirón do bolso realizado na rúa Rof Codina esquina coas Fontiñas. Un viandante proporcionou á Policía os datos do vehículo no que fuxiu o ladrón, tras o que o turismo foi localizado e no seu interior acháronse varias armas.

Tras iso, a propietaria do vehículo foi detida e quedou en liberdade tras pasar a disposición xudicial. No entanto, a Policía Nacional emitiu orde de procura para dúas persoas máis.