Condenan a Mapfre a indemnizar a un traballador da Estrada por diagnosticarlle unha enfermidade que non padeceu

A aseguradora Mapfre, mediante sentenza tramitada polos Servizos Xurídicos da Asociación O Defensor do Paciente, foi condenada a pagar a un veciño da Estrada (Pontevedra) a suma 30.000 euros, máis intereses e as costas do xuízo, por equivocarse o seu servizo de prevención nun diagnóstico de silicose que nunca padeceu.

O traballador, de 40 anos de idade, quería cambiar dunha empresa a outra do mesmo sector "e Mapfre diagnosticoulle unha enfermidade moi grave que nunca existiu", segundo denuncia a asociación. "Como consecuencia do erro non foi contratado ao non ser declarado apto por unha grave enfermidade que, en realidade, non padecía", segundo abunda.

Os feitos sucederon en agosto do ano 2013, cando o traballador, que foi defendido polo avogado Cipriano Castreje, tiña un posto de duración determinada nunha empresa construtora dunha liña do AVE a Galicia. En xuño de 2014 outra compañía, do sector da obra pública, ofertou un posto de traballo ao traballador especialista altamente cualificado.

Para iso tivo que deixar a empresa na que traballaba e acudir ao servizo de prevención de Mapfre que lle practicou determinadas probas, e como resultado da mesmas declarou ao traballador non apto para o posto de traballo porque se emitiu un diagnóstico de que o traballador padecía silicose, "que como se coñece é unha grave enfermidade altamente invalidante", segundo indican as mesmas fontes.

Como consecuencia diso, a nova empresa non lle contratou e xa perdera o posto de traballo na antiga compañía. O home quedou sen traballo e cunha grave doenza altamente incapacitante, polo que decidiu pedir ao INSS unha prestación de invalidez.

Con todo, segundo relata a asociación, a Dirección Provincial do INSS en Pontevedra denegoulla, ao sinalar que tras as probas oportunas "o traballador non padecía silicose, nin enfermidade pulmonar grave algunha".

"Os feitos non terminan aí, non só houbo un erro por parte de Mapfre no diagnóstico de silicose complicada, senón que devandito diagnóstico erróneo froito da mala praxe médica foi confirmado polo Instituto Nacional da Silicose que descartou a evidencia de silicose", concretou.

PROBAS INSUFICIENTES

Agora é a xuíza do Xulgado número 1 de Majadahonda, a que "recollendo os argumentos de Cipriano Castreje como avogado da vítima, sinala que o médico que fixo o informe de que o afectado padecía tan grave enfermidade contravino as regras da lex artis, practicou probas insuficientes e non contrastou os resultados con outras probas diagnósticas, limitándose a recoller o resultado erróneo de 'non apto' no seu informe e comunicalo á nova empresa que non puido contratalo".

A xuíza sinala, segundo engade O Defensor do Paciente, que tal erro lle produciu "un claro prexuízo económico ao non obter o posto de traballo ao que optaba por tal motivo, segundo consta na contestación da empresa que non lle contratou, ademais dun indubidable dano moral como consecuencia do sufrimento que carrexa a unha persoa crerse afectada por tan grave enfermidade".

INDEMNIZACIÓN

A xuíza acolle os argumentos de Castreje & Co Avogados, letrados colaboradores da Asociación O Defensor do Paciente en Galicia, e entende que o prexuízo económico hase de cifrar en 25.000 euros, en virtude do salario que o traballador deixou de percibir e 5.000 euros máis polo dano moral.

Ademais, impón as costas do xuízo á aseguradora Mapfre como aseguradora de Fremap Seguridade e Saúde S.L.U. e ao pago dos intereses penalizadores da lei do contrato do seguro.