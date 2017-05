O subdelegado do Goberno apunta que os buscados son dous veciños de Lugo que puideron usar o coche onde había armas

O subdelegado do Goberno en Lugo, Ramón Carballo, explicou este venres que as persoas buscadas no marco dunha investigación sobre suposto tráfico de armas e drogas son dous veciños da capital luguesa que puideron usar un coche localizado tras un roubo mediante tirón, onde se acharon tres armas.

Carballo explicou que esta operación, que está baixo segredo de sumario, da Policía Nacional "xurdiu da colaboración cidadá". "Por iso sempre insistimos en que pedimos a colaboración", comentou en declaracións á Radio Galega, recollidas por Europa Press.

Respecto diso, lembrou que o operativo comezou por "un simple tirón que se produciu nunha rúa de Lugo" e coa información da matrícula do vehículo que proporcionou un viandante "localizouse máis tarde" o turismo "e dentro atopáronse tres armas".

Iso levou á detención dunha persoa, propietaria do vehículo, e a tentar localizar a dúas persoas, residentes en Lugo aínda que non son "de aí", segundo matizou, "que puideron ser os autores dese delito e doutros porque foron os que utilizaron o vehículo".

A persoa detida ata o momento quedou en liberdade tras pasar a disposición xudicial, mentres que as outras dúas "teñen requirimento de procura", segundo abundou o subdelegado, que engadiu que "se porán a disposición da Xustiza".

"Todo apunta que pode facer outro delito de tráfico de drogas e mesmo de armas", afirmou, para matizar que a raíz do tirón "póidanse esclarecer outros delitos". "Esperemos que dea froito", sentenciou.

Con todo, apelou de novo á colaboración cidadá porque "o tema da seguridade preocupa a todos". "E todos podemos achegar algo sempre", concluíu.