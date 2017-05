Os representantes de En Marea no Congreso e o Senado recriminaron ao PP a elaboración duns Orzamentos Xerais do Estado (PGE) que van "contra Galicia" por, segundo expuxeron, a redución de investimentos e prazos "que se dilatan".

En rolda de prensa, os deputados e deputadas no Congreso, así como a senadora de En Marea, Vanessa Angustia Gómez, criticaron tamén o veto maioritario ás súas emendas -máis de 300- tras a Comisión de Orzamentos do Congreso celebrada este xoves, algo que a deputada Yolanda Díaz cualificou de "anormalidade democrática".

Do contido dos orzamentos, o deputado Antón Gómez-Reino asegurou que "sistematicamente ano tras ano" inclúen partidas "que non se executan". Tamén denunciou unha redución dos investimentos. "Son os orzamentos dos recortes cunha diminución do 30% e que no caso de Galicia sae peor parada que o resto do Estado", apostilou, á súa vez, Alexandra Fernández.

"Un de cada tres de euros perdeuse por recortes e un de cada dous euros pérdese por inejecución", engadiu. En particular, indicou que o investimento en materia de infraestruturas non é "real". "O que se fai é dilatar prazos", engadiu reclamando ao Goberno que, antes de falar da chegada do AVE a Vigo, termínese "canto antes o AVE a Ourense".

"Mentres non imos entrar nun xogo falso", sentenciou a deputada de En Marea, quen pediu ao Ministerio de Fomento "rigor" e "compromiso" coa alta velocidade a Galicia.

PROPOSTAS

Tanto en materia de infraestruturas como industrial, o partido instrumental reclamou un pacto para abordar nun caso "un plan de infraestruturas global" e, noutro, "un deseño industrial propio galego". Respecto diso, Yolanda Díaz lamentou o "veto" ás súas iniciativas neste ámbito e criticou o posicionamento, entre outros, do PNV.

Nas emendas de En Marea, figuran tamén propostas en materia cultural, como a dotación de 716.000 euros para a Real Academia Galega (RAG) ou "15 millóns para a recuperación do patrimonio histórico e cultural" de Galicia, precisou Miguel Anxo Fernán-Lanuxe.

En materia de Sanidade e Servizos Sociais, a deputada Ángela Rodríguez sumouse ás críticas dos seus compañeiros ao Goberno tras non aceptarse boa parte das súas emendas . "Non hai dotación para as comunidades autónomas para financiar o copago farmacéutico", citou entre outros exemplos.

"É unha proposta perfectamente aplicable", incidiu a senadora de En Marea defendendo que as súas propostas poderían ser incorporadas polo Executivo.