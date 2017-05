Os traballadores afectados por ERE en Galicia baixan un 67,4% no primeiro trimestre, máis que a media, ata case 1.000

O número de traballadores afectados por expedientes de regulación de emprego (ERE) co visto e prace das autoridades laborais ou comunicados ás mesmas baixou un 67,4% no primeiro trimestre en Galicia en relación ao mesmo período do ano anterior, ata 989, segundo os datos que publica este venres o Ministerio de Emprego e Seguridade Social.

Traballador/Seguridade Social / Europa Press

Estes traballadores distribúense entre os afectados por despedimentos colectivos, un total de 556 (-18%); aqueles que sufriron suspensións de contrato, que foron 314 (-84,7%) e os que tiveron que afrontar reducións de xornada, que alcanzaron os 119 (-60,5%).

Por provincia, a da Coruña rexistra 539 traballadores de xaneiro a marzo afectados por expedientes de regulación, Pontevedra 312, Lugo 92 e Ourense 46.

No conxunto estatal, a cifra global baixou un 39,6% en variación anual ata marzo, de modo que os traballadores afectados foron en total 16.211.

DATOS ESTATAIS

As empresas inmersas nun procedemento de regulación de emprego diminuíron un 39,2% no primeiro trimestre, ata un total de 861, en tanto que os expedientes reducíronse un 33,8%, ata 1.091 procedementos.

Por tipo de procedemento, o número de traballadores afectados por despedimentos colectivos aumentou un 1,1% en taxa interanual, ata sumar 6.065 traballadores. As suspensións de contrato afectaron a 7.934 traballadores, un 56,4% menos, á vez que os afectados por expedientes de redución de xornada baixaron un 15,7%, ata os 2.212 traballadores.

Do total de procedementos rexistrados ata marzo, o 92,9% contaban con acordo entre as partes.

Boa parte dos traballadores afectados por ERE autorizados/comunicados no tres primeiros meses proviñan dos servizos (8.006), cun aumento do 10,7% respecto ao ano anterior, e da industria, que recortou un 62,4% a cifra de traballadores afectados, ata sumar 6.574. Na construción, os afectados totalizaron 1.257 (-20,5%) e na agricultura, 374, cifra un 32,5% inferior á de xaneiro-marzo de 2016.

SEIS DE CADA DEZ NUN ERE ECONÓMICO

Dos 16.211 traballadores afectados por ERE no tres primeiros meses do exercicio, o 59,6%, isto é 9.661 traballadores, víronse envolvidos nun procedemento por causas económicas.

Dentro deste apartado, os procesos nos que as empresas alegaron perdas actuais afectaron a 7.357 traballadores, mentres que a diminución do nivel de ingresos ou das vendas afectou a 1.682 empregados.

A previsión de perdas utilizada polas empresas para xustificar un ERE afectou a 109 traballadores, mentres que 42 traballadores víronse implicados nun ERE do sector público alegándose como causa a insuficiencia orzamentaria.

Doutra banda, os traballadores afectados por ERE de causas técnicas sumaron 865 persoas, os afectados por causas organizativas totalizaron 1.764, os de produción ascenderon a 3.586 e os de forza maior, a 335.

MADRID, A COMUNIDADE CON MÁIS AFECTADOS POR ERE

Por comunidades autónomas, as que rexistraron un maior número de traballadores inmersos en regulacións de emprego ata marzo foron Madrid, con 2.843 traballadores implicados (+23,5%); Cataluña, con 1.792 (-29,8%); País Vasco, con 1.592 (-27,2%), e Comunidade Valenciana, con 1.496 (+2,9%).

En total, os traballadores afectados por regulacións de emprego baixaron en nove comunidades máis Ceuta e Melilla e subiron en oito, principalmente en Canarias e Castela-A Mancha, onde os traballadores afectados multiplicáronse por máis de dous respecto ao primeiro trimestre de 2016, ata sumar 701 e 257 afectados, respectivamente.

Os maiores descensos interanuais no período xaneiro-marzo déronse en Ceuta e Melilla (-94,2%), Aragón (-91,3%), Estremadura (-75,9%), Galicia (-67,4%) e A Rioxa (-66,9%).