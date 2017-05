Ferida unha persoa nunha colisión con tres vehículos implicados en Ourense

Unha persoa resultou ferida leve nun accidente de tráfico rexistrado este venres debido a un choque entre tres vehículos no municipio de Ourense.

Segundo informou o 112 Galicia, a vítima, accesible en todo momento, rexeitou ser traslada a un centro hospitalario debido a este accidente que tivo lugar na Avenida de Santiago sobre as 8,30 horas.

O persoal do Centro de Atención ás Emerxencias 112 Galicia pasou o aviso á Policía Local, á Agrupación de Voluntarios de Protección Civil e aos Bombeiros de Ourense.

CAÍDA POR DESNIVEL

Por outra banda, os ocupantes dun vehículo resultaron ilesos na mañá deste venres despois de caer por un desnivel duns 10 metros en Marín (Pontevedra).

Así o relatou o alertante que chamou ao 112 Galicia para pedir axuda pasados uns minutos das 11,00 horas. Segundo indicou, as persoas que viaxaban no interior do turismo atopábanse ben, pero tiñan dificultades para saír do coche.

Por iso, o Centro de atención ás Emerxencias 112 Galicia informou, ademais da o persoal sanitario, ás forzas da orde e Protección Civil, e aos Bombeiros do Morrazo pero, finalmente, non foi precisa a súa intervención.