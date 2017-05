Denunciadas tres persoas pola extracción ilegal de 42 quilos de percebe en Arteixo (A Coruña)

Unha patrulla do Servizo de Protección á Natureza da Garda Civil de Arteixo (A Coruña) identificou e denunciou ante o Departamento de Ordenación e Xestión de Recursos Mariños da Xunta de Galicia a tres persoas pola extracción ilegal de 42 quilos de percebe.

Interceptados 42 quilos de percebe de extracción ilegal en Arteixo | Fonte: Europa Press

Segundo informa o Instituto Armado, foron denunciados dous veciños da Coruña e un de Meicende que extraeran de maneira ilegal 42 quilos de percebe nos cantiis da Torre Enseada de Lourido, na parroquia de Sorrizo e, posteriormente, ocultáranos en tres bolsas entre a maleza.

Os feitos ocorreron no transcurso dun servizo de vixilancia encamiñado á protección e conservación do medio ambiente que, de maneira rutineira, "presta especial importancia á vixilancia das costas de Galicia para evitar que se arrase de maneira indiscriminada cos recursos naturais por medios prohibidos, en zonas protexidas ou vedadas", segundo explican as mesmas fontes.

Os recursos mariños interceptados foron entregados na institución benéfica Congregación Hermanitas de Anciáns desamparados da Coruña, segundo concretou a Benemérita.