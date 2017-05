O BNG denunciou no Parlamento galego a "adquisición irregular" dun equipo de radio diagnóstico no Complexo Hospitalario Universitario de Santiago (CHUS) que será destinado "para uso exclusivo" do servizo clínico de radioloxía en prexuízo do "resto" de patoloxías".

A deputada do BNG Montse Prado | Fonte: Europa Press

O grupo nacionalista na Cámara galega presentou unha proposición non de lei na que piden explicacións ao Sergas tras a denuncia presentada pola Sociedad Española de Radiología Médica (Seram) na que alertan que a adquisición destes equipos e a súa utilización "exclusiva" para a área de cardioloxía "fragmentaría a igualdade" dos pacientes no acceso a estes servizos.

Diso informou este venres en comparecencia de prensa a deputada do Bloque Montse Prado, quen aseverou que os pacientes de cardioloxía supoñen "o 5%" do total do CHUS mentres que os procedentes de "neuroloxía e traumatoloxía" representan "o 90%".

Por tanto, Prado, como recolle a Seram na súa denuncia, puxo o foco en que "rompería" a prioridade de acceso e, por tanto, quedarían establecidas "patoloxías de primeira que pasan por diante do resto de problemas clínicos, que quedan relegados a unha atención estándar".

"CONTRATACIÓN IRREGULAR"

Ademais, o BNG alertou ante o que consideran unha "contratación irregular" por parte do Sergas na adquisición destes equipos --uno de Tomografía computarizada (Tac) e outro de Resonancia magnética--, xa que ven unha estratexia de "fidelización" do cliente ao ser esta empresa a "subministradora habitual" de material para a área de cardioloxía.

Na súa denuncia, a Seram subliña que "resulta rechamante" que "tras pouco máis dun ano dun concurso de compra de equipos de imaxe para o Sergas que se supuña contemplaba as necesidades de equipos para varios anos, dedíquense recursos a satisfacer caprichos individuais fronte á necesidade de afrontar plans obxectivos, serios e globais".

Ademais, a Seram apunta que a empresa Medtronic xa ten "antecedentes" en "intentos similares" ao agora denunciado en Santiago nos hospitais de Salamanca e Gregorio Marañón (Madrid), onde "a adquisición" destes equipos realízase de "forma irregular" e "como contraprestación" á compra de "diverso material fungible e implantable para cardioloxía".

Por tanto, BNG e Seram ven unha "anomalía" que logo de "unha adxudicación", "un provedor habitual do Sergas" realice "doazóns en equipamento por importe duns dous millóns de euros".

LISTAS DE ESPERA

Así as cousas, o Bloque reclamou ao Sergas que "rectifique" e "aclare esta situación" ante a "priorización" dos pacientes dunha patoloxía por diante doutras doenzas. Así, Pardo apuntou que "a prioridade" no acceso a estes equipos deben darse pola "patoloxía e non de onde provén a petición das probas".

E é que, como lembrou a deputada, segundo os datos oficiais do CHUS, a lista de espera no hospital santiagués para someterse a resonancias magnéticas chega ata "as 5.000 persoas" e a de 'Tac' alcanzan as "6.000", ao que hai que sumar os pacientes derivados a centros privados para realizar este tipo de probas.