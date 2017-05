Extinguido o incendio forestal que queimou unhas 60 hectáreas na Fonsagrada (Lugo)

O incendio forestal declarado na tarde do xoves no termo municipal da Fonsagrada (Lugo) quedou extinguido este venres tras queimar unhas 60 hectáreas de superficie.

Segundo informou a Consellería do Medio Rural, o lume declarado sobre as 7,25 horas do xoves na parroquia de San Pedro de Río na Fonsagrada quedou extinguido ás 13,25 horas deste venres.

As últimas estimacións sitúan a superficie afectada nunhas 60 hectáreas, das cales 50 corresponden a monte raso e o dez restantes a arborado, segundo os datos de Medio Rural.

No seu control traballaron nove axentes, 23 brigadas, 11 motobombas, unha pa e sete helicópteros.