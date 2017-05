Protección Civil e Emerxencias alerta por fortes choivas e treboadas ao norte da Península

A Dirección Xeral de Protección Civil e Emerxencias alertou ao norte peninsular por fortes choivas e treboadas no norte peninsular ao longo deste venres na Cordilleira Cantábrica, especialmente a Galicia, Asturias, Cantabria e León, con fenómenos treboentos que poderían ir acompañados de sarabia.

Así, Protección Civil, polo difícil prognóstico dos fenómenos treboentos, aconsella á poboación que se manteña informada en todo momento da posible evolución dos cambios meteorolóxicos e ter en conta que se empeza a chover de maneira torrencial hai risco de inundación, polo que recomenda non atravesar con vehículo nin a pé os tramos alagados e localizar os puntos máis altos da zona así como non tratar de salvar un vehículo no medio dunha inundación.

Ante as choivas intensas, Protección Civil recomenda diminuír a velocidade, extremar as precaucións e non deterse nas zonas por onde poida discorrer gran cantidade de auga e a quen teñan que viaxar, que o fagan, preferentemente, por estradas principais e autoestradas.

No caso de treboadas súbitas e choivas intensas, insiste en que se debe ter en conta o lugar onde se aparcan os vehículos aparcados sobre zonas inundables e, ademais, arrastralos, o que pode provocar danos a bens alleos e mesmo obstaculizar o fluxo natural da corrente.

Así mesmo, Protección Civil lembra que o perigo das treboadas para as persoas prodúcese, fundamentalmente en campo aberto aínda que nos núcleos urbanos tamén hai perigo de caída de raios, polo que convén situarse preto dos edificios para protexerse.

Nas vivendas aconsella evitar as correntes de aire e aos condutores recoméndalles que un bo refuxio é un vehículo pechado. No caso de que alguén se vexa sorprendido no campo por unha treboada insiste en que se debe evitar correr e permanecer en lugares elevados, como os altos dos outeiros, cristas ou divisorias e non refuxiarse baixo as árbores e afastarse de aramados e obxectos metálicos.