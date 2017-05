Os votos do PPdeG bastaron este venres para aprobar unha iniciativa en comisión parlamentaria con varias medidas de apoio aos viticultores afectados polas xeadas que tiveron lugar en abril. Entre outras cousas, pide que se declaren "fenómeno climático adverso" como paso previo á "posible concesión de axudas".

Comisión 7ª | Fonte: Europa Press

Esta proposición non de lei foi defendida polo deputado popular José González e recibiu a abstención dos tres grupos da oposición (En Marea, PSdeG e BNG).

O texto aprobado require á Xunta que garanta que os viticultores afectados reciban asesoramento de "técnicos especializados" na repoda e recuperación dos viñedos; así como que, en colaboración con entidades financeiras, asínense convenios que permitan "financiar a perda de ingresos" de quen perderon "máis dun 50 por cento" da súa produción.

Así mesmo, demanda ao Goberno galego que "impulse de maneira decidida" a contratación de seguros nas explotacións agrícolas, e que nas axudas "prímese" a implantación de sistemas antixeadas.

Nesta iniciativa parlamentaria tamén se reclama ao Executivo autonómico que, tanto nas axudas para plantación de novos viñedos como na concesión de dereitos de plantación, concédase "prioridade" ás que se realicen en zonas menos expostas ás xeadas pola súa "altitude, orientación ou ventilación".

Adicionalmente, pide negociar co Goberno que estableza rebaixas no IRPF dos produtores afectados, ademais de "bonificacións ou moratorias sen intereses" nos seus pagos á Seguridade Social.

PRAGA DA PATACA

Na mesma comisión, o deputado do BNG Xosé Luís Rivas Cruz, 'Mini', preguntou á directora xeral de Gandaría, Agricultura e Industrias Agroalimentarias, Belén do Campo, sobre os prazos de creación da comprometida comisión técnica de seguimento da polilla guatemalteca, que afecta á pataca.

Como lembrou o nacionalista, trátase dun acordo unánime da Cámara ao que se chegou o pasado mes de marzo, sen que por agora se teña activado ese órgano. Respecto diso, Belén do Campo asegurou que ocorrerá "proximamente, non máis tarde do mes de xuño", pois a Xunta está a traballar nese sentido.

SECTOR LÁCTEO

Por outra banda, o deputado do PPdeG Daniel Veiga sacou a colación a "imposibilidade" de fixar un prezo mínimo do leite para denunciar que a oposición tenta "enganar" aos gandeiros.

Respecto diso, Belén do Campo ratificou que esa práctica está prohibida pola normativa de competencia comunitaria, estatal e autonómica, e castigada ben con sancións económicas ben con correccións financeiras.

O único que permite a lei, tal e como dixo o alto cargo da Xunta, é "fixar índices de referencia" sempre que estes sexan "obxectivos e transparentes".