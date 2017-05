Detido un mozo por subtraer a máquina rexistradora nun local da estación de autobuses de Chantada (Lugo)

A Guardia Civil detivo a un mozo pola subtracción dunha máquina rexistradora con cambio nun establecemento da estación de autobuses do municipio de Chantada (Lugo).

Segundo informou o Instituto Armado, ás 13,30 horas do día 25 foi detido como presunto autor dun roubo con forza nas cousas nun establecemento da estación de autobuses da localidade de Chantada un veciño da zona de 21 anos de idade.

Ao redor das 6,00 horas do xoves tívose coñecemento da subtracción dunha máquina rexistradora con efectivo sen cuantificar no seu interior e de varias bolsas de snaks, segundo apuntan as mesmas fontes.

A persoa detida en relación a estes feitos foi posta a disposición do Xulgado de Primeira Instancia e Instrución Número 1 de Chantada.

ROUBO CON FORZA

Por outra banda, a Guardia Civil detivo a un menor ás 21,00 horas do xoves na localidade de Foz (Lugo) como presunto autor dun delito de roubo con forza nas cousas cometido o pasado día 8 nun establecemento hostaleiro do municipio.

O mozo, segundo sinala a Benemérita, foi posto a disposición do seu proxenitor e remitíronse as correspondentes dilixencias á Fiscalía de Menores.