A conselleira de Infraestruturas e Vivenda, Ethel Vázquez, defendeu este venres que o Eixo Atlántico "garante a chegada da alta velocidade a Vigo" cando o AVE chegue a Ourense, que será a finais de 2019.

En concreto, a conselleira pronunciouse deste xeito tras ser preguntada polas declaracións do Goberno, que anunciou este xoves que Vigo non terá AVE directo por Cerdedo e Ourense polo menos ata 2025.

"A Xunta quere que chegue canto antes", asegurou Ethel Vázquez, xusto antes de subliñar que o Goberno galego está "cansado de atrasos" e de que se poñan "diferentes datas".

No entanto, admitiu que, para que chegue a Vigo e para que pase por Cerdedo, "antes ten que chegar a Ourense". "Cando chegue a Ourense temos o Eixo Atlántico", destacou a conselleira, para logo cualificalo como o "metro en superficie que ten Galicia".

Por último, a conselleira reivindicou o "compromiso claro" e a "receptividade real" do Ministerio de Fomento para que as obras estean no terceiro trimestre de 2019. A este respecto, ademais de facer fincapé na importancia da infraestrutura, tamén o fixo na do material rodante, é dicir, o propio tren.

En concreto, estas declaracións producíronse tras a reunión que mantivo a conselleira de Infraestruturas co presidente e directivos do Club Financeiro de Santiago para abordar cuestións de infraestruturas.