O bispo da Diocese de Mondoñedo-Ferrol, Luís Ángel das Heras, asegurou este venres que "a Igrexa é un ben para a sociedade e nunca fai nada para si mesma". "E cando hai erros, tal e como ocorre en todas as institucións, como delitos e pecados, pois hai que descubrilo, recoñecelo e remedialo", afirmou, para engadir que "isto pode ocorrer, por persoas que están onde non teñen que estar e iso ás veces nos sitúa".

O bispo da Diocese de Mondoñedo-Ferrol, Luís Ángel das Heras. | Fonte: Europa Press

Estas declaracións realizounas o representante do clero nun almorzo informativo ofrecido este venres na sede en Ferrol da Diocese que comprende o norte das provincias da Coruña e Lugo, na Domus Ecclesiae, onde o bispo estivo acompañado polo vigairo xeral e responsable do Servizo Diocesano de Comunicación, Antonio Rodríguez Basanta.

Luís Ángel das Heras enmarcou este encontro na 'Xornada Mundial das Comunicacións Sociais', onde aproveitou para facer seu a mensaxe de Papa Francisco, que insta os profesionais dos medios de comunicación a "crear unha información que poida ofrecer esperanza e confianza".

Para iso cre necesario "o contar unha información veraz, da verdade, transparente e que non se pechen as perspectivas, convidando o destinatario da mensaxe a que teña esperanza no medio das situacións adversas e negativas, e buscando o seguir traballando e construíndo".

COMUNICACIÓN E EDUCACIÓN

Ademais, o bispo da Diocese de Mondoñedo-Ferrol incidiu en que "a Igrexa non é unha experta comunicadora". "Estamos a aprender este labor, xa que é necesario transmitir o que nós estamos a facer, por exemplo no ámbito social, cunha proposta que facer chegar, cun humanismo cristián que non queremos impor, senón que simplemente dar a coñecer, desde os sacerdotes, aos laicos e a todos os diocesanos, porque estamos nun momento de cambio", sostivo.

Con respecto á educación, o bispo de Mondoñedo-Ferrol rexeitou que se lles "acuse de tratar de impor un modelo de persoa". "Cando nós o que facemos é propor un modelo, hai persoas que teñen dereito á educación relixiosa e é a que propomos", explicou.

"Os pais que queiran esa educación para os seus fillos teñen ese dereito, pero non é unha imposición, e así podemos dicir que o ideario de todo colexio católico é o de crear persoas que pensen por se mesmas e de maneira libre", puntualizou.

SITUACIÓN DA DIOCESE

A preguntas dos medios de comunicación con respecto á situación actual da Diocese de Mondoñedo-Ferrol, na que Luís Ángel das Heras cumpriu recentemente un ano á fronte, destacou que "ten unha tradición de traballo, de compromiso e de inquietude moi forte, por todas as parroquias do noso territorio".

Esta situación, segundo asegurou, dálle " confianza, desde os sacerdotes aos laicos, que están moi polo labor de arrimar o ombreiro e de traballar".

"É verdade que somos maiores e que estamos ás veces menos", sinalou en alusión á idade de represéntelos da curia. "Pero contando con esa realidade, eu vexo que a Diocese de Mondoñedo-Ferrol ten forza e esperanza, porque a xente non se amedrenta cos problemas, o mesmo que noto en políticos e axentes sociais, aos que non vexo desesperanzados", abundou.

VISITAS Á CATEDRAL DE MONDOÑEDO

Luís Ángel das Heras tamén se referiu ao comezo das visitas guiadas á Catedral de Mondoñedo (Lugo) que se realizan con audio-guía. "Estamos a ter moitos participantes, cun audio-guía moi ben elaborada, en varios idiomas e onde proximamente se vai a pór en marcha unha nova páxina web da propia catedral", valorou.

Ademais, engadiu que se "está traballando nalgunha proposta para poder visitar" o Mosteiro de San Salvador de Vilanova, en Lourenzá (Lugo), e San Martiño, en Foz, na mesma provincia luguesa.