Operadores de pesca conxelada do porto vigués prevén reducir 114.000 toneladas anuais se seguen os problemas do PIF

Os operadores de pesca conxelada do Porto de Vigo estiman que os problemas no Posto de Inspección Fronteiriza (PIF) da terminal olívica, no que respecta aos colectores desta mercadoría, poderían ocasionar a redución de 5.700 teus (114.000 toneladas) anuais, que serían desviados ao porto portugués de Leixoês, se non se toman medidas correctoras.

López Veiga | Fonte: Europa Press

Así se desprende dun informe elaborado por unha consultora (por encargo da Autoridade Portuaria) a partir de enquisas a 25 empresas importadoras e outras 7 empresas transitarias, no primeiro trimestre deste ano.

Segundo as conclusións do devandito estudo, o 80 por cento das empresas consultadas admitiron desviar tráficos a outros portos (fundamentalmente Leixoês) "buscando un mellor funcionamento e seguridade xurídica". Estes desvíos supuxeron unha redución de 10.335 teus no Porto de Vigo (unhas 206.000 toneladas).

Así mesmo, unha alta porcentaxe (o 95 por cento) das compañías entrevistadas afirmou ter "incidencias significativas" no posto de inspección do Porto, motivadas por "exceso de celo" dos inspectores, atrasos ou paralizacións causadas por cuestións técnicas que non implican risco sanitario, falta dun criterio unificado ou denegación do uso dun ADT (Almacén Depósito Temporal).

Ante esta situación, e no momento en que se realizaron as entrevistas, un 27 por cento das empresas manifestaron que estaban a planear abandonar o Porto de Vigo completamente no que respecta aos seus tráficos de pesca conxelada.

Por contra, destacan as vantaxes do Porto de Leixoês, en canto á simplicidade dos controis, a ausencia de impedimentos con respecto á documentación (que si é rexeitada en Vigo) ou a maior axilidade nas inspeccións. Aínda que admiten que o desvío de mercadorías pola terminal portuguesa supón un encarecemento de entre 300 e 400 euros por colector, precisan que devandito sobrecusto se compensa pola maior seguridade e a redución de gastos que supoñen os atrasos e rexeitamentos da mercadoría.

NOVO PROTOCOLO

O presidente do Porto de Vigo, Enrique López Veiga, que presentou este informe este venres ao Consello de Administración do organismo, expresou a súa confianza en que a previsión de perda de pesca conxelada non se cumprirá, porque xa se está traballando, en cooperación coas empresas e o Ministerio de Sanidad, na posta en marcha dun protocolo de control documental xeneral.

Segundo explicou, crearase un grupo de traballo con presenza dos operadores afectados, con fin de traballar nese protocolo, do que se espera ter unha versión definitiva "en dous meses", e que permitirá, entre outros avances, "empezar a solucionar as diferenzas de interpretación entre o porto de Vigo e o de Leixoês".

"Estamos no inicio da solución", explicou o presidente da Autoridade Portuaria, quen admitiu, no entanto, que "logo hai que convencer á xente que se foi a Leixoês para que volva a Vigo".